Наливайченко: Украина не может остаться наедине с агрессором

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко призывает Запад "не оставлять Украину наедине с агрессором", сообщается на официальном сайте политика.

Политик в интервью американскому информагентству "Вloomberg" отметил важность усиления помощи и поддержки Украины со стороны западных стран несмотря на их объективную занятость решением собственных внутренних проблем.

"Украина не может остаться наедине с агрессором", - подчеркнул В.Наливайченко.