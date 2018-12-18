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15:47 18.12.2018

Наливайченко: Украина не может остаться наедине с агрессором

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Наливайченко: Украина не может остаться наедине с агрессором

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко призывает Запад "не оставлять Украину наедине с агрессором", сообщается на официальном сайте политика.

Политик в интервью американскому информагентству "Вloomberg" отметил важность усиления помощи и поддержки Украины со стороны западных стран несмотря на их объективную занятость решением собственных внутренних проблем.

"Украина не может остаться наедине с агрессором", - подчеркнул В.Наливайченко.

Теги: #украина #наливайченко
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