Тимошенко: Власть должна не препятствовать украинцам, которые выехали за границу на заработки

Чтобы прекратить миграцию в Украине, которая сейчас уже представляет угрозу национальной безопасности страны, власть должна создать условия для достойной жизни на родине, считает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Миллион украинцев покинули Украину за прошлый год, только по официальным данным украинского МИД. Еще три миллиона готовы выехать за пределы страны в ближайшее время. 58,7% населения Украины имеют доходы ниже среднего уровня, 30,5% - доходы ниже реального прожиточного минимума. Мы официально - самая бедная страна региона и континента. Это и есть реальные причины катастрофической миграции. В настоящее время она представляет угрозу национальной безопасности страны", - написала политик на своей странице в Фейсбук по случаю Международного дня мигрантов.

По ее словам, чтобы прекратить миграцию, власть должна дать людям альтернативу. Однако при этом не препятствовать тем украинцам, которые выехали на заработки, подчеркнула Ю.Тимошенко.

"Для того, чтобы выровнять эту ситуацию, прекратить паническую миграцию, мы должны дать людям альтернативу. Должны показать, что государство ценит человека. Мы должны создать условия для нормальной, цивилизованной, достойной жизни в Украине. А пока - по крайней мере не препятствовать тем украинцам, которые выехали за границу на заработки, кормить свои семьи", - сказала лидер "Батькивщины".

Она заявила, что после смены власти с заробитчан будут сняты все налоги на денежные переводы и посылки. "Мы должны благодарить их за то, что в очень тяжелых условиях они поддерживают свои семьи и украинскую экономику", - добавила Ю.Тимошенко.