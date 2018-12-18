Наливайченко о плане действий для власти после предоставления Томоса

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко убежден, что центральная и местные власти, после предоставления Томоса должны вернуть церкви имущество, земли и святыни, которые изымались во времена советской власти, говорится на официальном сайте политика.

"Через мир, возвращение и ремонт храмов. Вот так с 1 января должны действовать руководители областных и районных администраций. Ремонтировать храмы, гарантировать безопасность и спокойствие для дальнейшего объединения всех православных церквей в Украине в единую поместную православную церковь", - считает лидер" Справедливости".