Ляшко: От рынка земли станут богаче только международные корпорации, а не украинцы

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал парламент не дать власти отменить мораторий на продажу земли в угождение МВФ и превратить страну в сырьевую колонию.

"Власть обманывает украинцев, что от рынка земель селянам будет счастье. Счастье будет лишь в международных латифундистов, а украинских селян это обезземелит и пустит по всему миру с протянутой рукой. Именно поэтому наша команда инициировала изменения в Конституцию, чтобы записать в статье №41, что основой аграрного строя Украины являются фермерские хозяйства. Украинского фермера, украинского селянина, украинского единоличника - вот кого должена поддерживать власть, а не подписывать меморандумы с МВФ, чтобы продавать землю", - заявил О.Ляшко, сообщают в пресс-службе РПЛ.

Политик обвинил власть в бесхребетности, когда речь идет об отстаивании национальных интересов.

"Вчера состоялось заседание Совета Украина-ЕС в Брюсселе. Главный вопрос, который там рассматривался - требование к Украине об отмене нашего моратория на вывоз необработанного леса из Украины. Мы добились его принятия вопреки позиции Президента, а теперь кто-то требует от него отказаться. Почему власть довела до такого - превратила страну в сырьевую колонию и каждый может требовать: отдай землю, лес, металлолом, зерно и все на свете?", - отметил он.

По его мнению, природных национальных богатств Украины при разумной экономической политике хватит не только на собственные нужды, но и на продажу другим странам.

"В Украине на 500 лет запасов угля, а мы покупаем на 3 миллиарда долларов российского угля, когда украинские шахтеры голодают в подземельях, потому что им месяцами не платят зарплату. У нас 4 триллиона тонн разведанных запасов газа, а мы закупаем импортный газ, потому что власть на нем зарабатывает, когда украинцы последние деньги платят за коммуналку. В Украине 2 миллиарда тонн разведанных запасов торфа, а мы покупаем из-за границы, создавая рабочие места для иностранных конкурентов, когда наши люди сидят без работы", - подчеркнул лидер "радикалов" .