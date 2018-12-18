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12:57 18.12.2018

Бойко зарегистрировал законопроект, который уменьшит стоимость газа до 4 823 гривен за тысячу кубов

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Бойко зарегистрировал законопроект, который уменьшит стоимость газа до 4 823 гривен за тысячу кубов

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко подготовил законопроект №9403, в котором рассчитал экономически обоснованную цену на газ для всех категорий потребителей.

"Газ собственной добычи в соответствии с Конституцией принадлежит народу Украины. Его себестоимость - примерно 1500 - 2000 гривен в зависимости от скважины. Его добывается 15 миллиардов кубов. Кроме того, есть еще 15 миллиардов импортируемого газа. Если мы сделаем смесь, то средневзвешенная цена на газ, согласно нашим расчетам, не будет превышать 4 823 гривен. Но и это еще не все, ведь необходимо добиться уменьшения себестоимости добычи и закупочной цены на импортируемый газ. Тогда стоимость газа для потребителей будет еще меньше", - рассказал политик журналистам во время брифинга в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Ю.Бойко ожидает, что зарегистрированный им законопроект натолкнется на яростное сопротивление в парламенте.

"Несмотря на это, мы будем требовать, чтобы он был проголосован безотлагательно и это принципиальный для нас вопрос, потому что народ уже не может терпеть тарифный геноцид. А после смены власти мы вернем цены, которые существовали до января 2014 года и люди имели возможность нормально жить и оплачивать коммунальные услуги, а промышленность работать", - подытожил политик.

Теги: #газ #законопроект #бойко #тарифы
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