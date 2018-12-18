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11:54 18.12.2018

Тимошенко призывает продлить мораторий на продажу земли минимум на 5 лет

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Тимошенко призывает продлить мораторий на продажу земли минимум на 5 лет

"Батькивщина" будет голосовать за пролонгацию моратория на продажу сельскохозяйственной земли, заявила лидер фракции Юлия Тимошенко.

"Голосование за мораторий - это будет момент истины. Если мы хотим на самом деле защитить независимость государства, его территориальную целостность, ее будущее, мы обязаны проголосовать за пролонгацию моратория на продажу земли минимум на 5 лет", - сказала политик с парламентской трибуны, выражая принципиальное решение ее команды по этому вопросу, сообщают в пресс-службе партии "Батькивщина".

Ю.Тимошенко считает неприемлемой продажу украинской сельскохозяйственной земли тогда, "когда в стране хаос, коррупция, рейдерство, когда практически уничтожено фермерство, когда каждый квадратный сантиметр земли сегодня под ударом мафии".

"В последние месяцы каденции этого президента они хотят легализовать миллионы гектаров земли, которые расписаны между несколькими семьями в Украине. Ни для кого не секрет, что Президент Украины имеет в своей семье до миллиона гектаров сельскохозяйственной земли так или иначе оформленных, в частности, через нечестные процедуры скрытой покупки", - отметила она.

По ее словам, если нардепы в последнюю неделю позволят не продлить мораторий на продажу земли, это будет самой большой изменой, которая может быть в современной, независимой, суверенной Украине - народ навсегда будет лишен ресурса, который уже никогда не восстановится.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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