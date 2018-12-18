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Выборы

11:59 18.12.2018

Рейтинг: Тимошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге в Киевской области

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Рейтинг: Тимошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге в Киевской области

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко и шоумен, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский являются лидерами президентского рейтинга в Киевской области – их готовы поддержать 26,4% и 17,5% соответственно тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года.

За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 13,8% респондентов, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,3%, за лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко - 4,1%.

Рейтинг других кандидатов - менее 4%. Более трети опрошенных не определились с выбором кандидата.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 28,7% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать голос 15,8%, за БПП Солидарность - 10,1%, за Гражданскую позицию - 8,0%, Радикальную партию - 5,6%, Оппозиционный блок - 4,0%.

Рейтинг других партий не более 3%. Каждый третий не определился с выбором. Каждый шестой не намерен голосовать.

Теги: #рейтинг #киевская_область #выборы #опросы2019
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