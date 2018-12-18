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11:52 18.12.2018

"Оппоблок" против законопроектов о переходе общин в Православную церковь Украины

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"Оппоблок" против законопроектов о переходе общин в Православную церковь Украины

Глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский подчеркивает, что их фракция выступает против внесения в повестку дня Верховной Рады законопроектов о переходе общин в новосозданную Православную церковь Украины, в то же время предлагает рассмотреть его законопроект о запрете лишать конфессии права собственности на имущество.

"Фракция "Оппозиционного блока" выступает против внесения в повестку дня парламента этих законопроектов, принятие которых не только поставит под угрозу существование УПЦ, но и представит Украину как государство, в котором не защищены права собственности. (…) Я предложил, что, если власть действительно не планирует захватывать храмы и собственность УПЦ, поставить в порядок дня наш законопроект 6200, который не позволит незаконно лишать конфессии права собственности на имущество и право им пользоваться", - написал В.Новинский на странице в Фейсбуке.

Он выразил опасение, что давление на Украинскую православную церковь (Московского патриархата) будет усиливаться, по его мнению, это может привести к разжиганию межконфессиональной розни и захватам храмов УПЦ (МП).

Как сообщалось, фракция "Блок Петра Порошенко" выступает за принятие закона, обязывающего в названии Церкви указывать центр, к которому она принадлежит, а также законодательно урегулировать вопрос перехода общин к Православной церкви Украины.

"Хотел бы от имени фракции "Блока Петра Порошенко" попросить и председателя Верховной Рады, и всех коллег вместе срочно отработать два законопроекта. Один – по названиям церквей в Украине, который будет предусматривать, что церковь будет называться так, как она должна называться согласно своему центру, где бы он не находился. Украинская православная церковь одна – Православная церковь Украины", - сказал заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко на заседании согласительного совета парламента 17 декабря.

"Второе – нам необходимо законодательно урегулировать переход общин к Православной церкви Украины или, если будут другие варианты, включая вопрос защиты имущества, чтобы не было никакого хаоса", - заявил представитель БПП.

На сайте парламента в марте 2017 года зарегистрирован законопроект (инициатор – В.Новинский) №6200 – "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" (относительно права собственности и права пользования религиозных организаций на имущество)".

Теги: #упц #оппоблок #религия #новинский
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