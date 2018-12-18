Бойко: Снижение тарифов на газ остается для нас первоочередным вопросом

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко рассказал, что на последней в этом году пленарной неделе парламент намерен рассмотреть 126 законопроектов - начиная от изменения названий городов и заканчивая ратификациями и политическими декларациями.

"Есть только несколько законопроектов, которые поддерживает "Оппозиционная платформа – За життя". Мораторий на продажу земли, снижение тарифов, запрет вырубки лесов – это безусловно наши приоритеты" – сказал Ю.Бойко, сообщает пресс-служба оппозиционной платформы.

"Главное – мы будем настаивать на рассмотрении законопроекта №9403, который закрепляет экономически обоснованную цену на газ для населения. Для нас это принципиальный вопрос и на этой пленарной неделе, и на всех последующих. Потому что сейчас из-за космических тарифов люди вынуждены отказываться от газа – это возвращение даже не в прошлый, а в позапрошлый век", – подчеркнул политик.