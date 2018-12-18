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11:04 18.12.2018

Вилкул не может быть кандидатом в президенты от "Оппоблока" – нардеп Ларин

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Вилкул не может быть кандидатом в президенты от "Оппоблока" – нардеп Ларин

Сопредседатель политисполкома партии "Оппозиционный блок" Сергей Ларин заявил, что зампредседатель фракции Александр Вилкул не может быть единым кандидатом в президенты от политсилы.

"В связи со сложившимся конфликтом вокруг так называемого съезда политической партии "Оппозиционный блок" одной из частей партийцев и выдвижения кандидатом в президенты Александра Вилкула хочу заявить следующее: поскольку так называемый съезд был проведен в нарушение устава, то решения, которые были приняты на нем, являются нелегитимными", - сказал С.Ларин, сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока" в понедельник.

Народный депутат напомнил, что любые разногласия, возникающие в партии, могут решаться либо путем проведения переговоров, либо в судебном порядке. С.Ларин уточнил, что невзирая на все усилия, предпринятые для достижения компромиссного решения, успеха достичь не удалось.

Политик напомнил, что вынужден был обратиться с административным иском в суд. А по результату рассмотрения ходатайства об обеспечении иска судья Н.Г. Векуа своим решением прямо запретила субъектам государственной регистрации проводить какие-либо регистрационные действия в отношении политической партии, в том числе регистрировать изменения в устав, изменения состава руководящих органов – до отмены такого определения суда или рассмотрения спора по сути.

"Однако мы живем в реальном мире и прекрасно понимаем, что действующая система регистрации и исполнения судебных решений давно дала трещину, и я не исключаю, что может появиться какой-либо регистратор, который с легкостью проигнорирует судебный запрет и зарегистрирует изменения, касающиеся партии. Я также не удивлюсь, если каким-то "чудесным" образом кто-то из Министерства юстиции откроет доступ такому регистратору для проведения разового заказного действия", - подчеркнул Ларин.

Теги: #ларин #вилкул #съезд #оппоблок
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