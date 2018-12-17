Гриценко обнародовал список с кадровыми назначениями в Центральном избирательном штабе

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко обнародовал на своей странице в Фейсбук список с кадровыми назначениями в Центральный избирательный штаб (ЦИШ).

Так, народный депутат (внефракционный), лидер "Гражданского движения "Хвыля" Виктор Чумак назначен руководителем ЦИШ. Его первым заместителем назначен Олег Канивец.

Председатель "Общественного движения "Рідна країна" Николай Томенко назначен заместителем руководителя ЦИШ по вопросам стратегии избирательной кампании и медийных коммуникаций. Председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук - заместитель руководителя ЦИШ по юридическому сопровождению избирательной кампании.

Кроме этого, Анатолий Гриценко назначил:

Сергей Аверченко - заместитель руководителя ЦИШ по организационным вопросам и взаимодействию с региональными избирательными штабами;

Николай Нещадим - заместитель руководителя ЦИШ по общим вопросам;

Егор Фирсов - заместитель руководителя ЦИШ по вопросам организации работы волонтеров и фандрейзинга;

Цыбульский Виталий - и.о. заместителя руководителя ЦИШ по вопросам безопасности.

Региональные избирательные структуры: