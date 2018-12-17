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18:48 17.12.2018

Гриценко обнародовал список с кадровыми назначениями в Центральном избирательном штабе

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Гриценко обнародовал список с кадровыми назначениями в Центральном избирательном штабе

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко обнародовал на своей странице в Фейсбук список с кадровыми назначениями в Центральный избирательный штаб (ЦИШ).

Так, народный депутат (внефракционный), лидер "Гражданского движения "Хвыля" Виктор Чумак назначен руководителем ЦИШ. Его первым заместителем назначен Олег Канивец.

Председатель "Общественного движения "Рідна країна" Николай Томенко назначен заместителем руководителя ЦИШ по вопросам стратегии избирательной кампании и медийных коммуникаций. Председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук - заместитель руководителя ЦИШ по юридическому сопровождению избирательной кампании.

Кроме этого, Анатолий Гриценко назначил:

  • Сергей Аверченко - заместитель руководителя ЦИШ по организационным вопросам и взаимодействию с региональными избирательными штабами;

  • Николай Нещадим - заместитель руководителя ЦИШ по общим вопросам;

  • Егор Фирсов - заместитель руководителя ЦИШ по вопросам организации работы волонтеров и фандрейзинга;

  • Цыбульский Виталий - и.о. заместителя руководителя ЦИШ по вопросам безопасности.

Региональные избирательные структуры:

  • Николай Томенко - руководитель избирательной кампании в Киеве;

  • Наталья Новак - руководитель избирательного штаба в городе Киеве;

  • Леонид Макул - руководитель Одесского областного избирательного штаба;

  • Сергей Чуриков - руководитель избирательной кампании в Волынской области;

  • Александр Кралюк - руководитель Волынского областного избирательного штаба;

  • Константин Товстуха - руководитель Сумского областного избирательного штаба;

  • Роман Цендра - руководитель Закарпатского областного избирательного штаба.

Теги: #кандрове_назначения #выборы #гриценко
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