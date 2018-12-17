Богомолец: Садиться будут все, кто попытается украсть у людей

Украина нуждается в немедленной переписи населения, чтобы обеспечить граждан справедливыми социальными выплатами, а также создать простую систему коммуникации между людьми и властью, заявила народный депутат Ольга Богомолец, пишет "112 Украина".

"Мы должны четко видеть проблему каждого человека и дальше искать такие пути решения, где не будет, как украсть. И для этого есть работающие механизмы – когда создана прямая, адресная помощь и ты можешь увидеть через банковскую систему, как человек эту помощь получает. Но сделать это без того, чтобы отстранить олигархов от власти, невозможно. Именно поэтому я хочу дать украинцам возможность получить наконец справедливость в государстве. Потому что у меня в политике друзей нет. Садиться будут все, кто попытается украсть у людей", - сказала О.Богомолец в эфире телеканала "Newsone" в воскресенье.