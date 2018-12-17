Выборы2019

Выборы

18:42 17.12.2018

Богомолец: Садиться будут все, кто попытается украсть у людей

1 мин читать
Богомолец: Садиться будут все, кто попытается украсть у людей

Украина нуждается в немедленной переписи населения, чтобы обеспечить граждан справедливыми социальными выплатами, а также создать простую систему коммуникации между людьми и властью, заявила народный депутат Ольга Богомолец, пишет "112 Украина".

"Мы должны четко видеть проблему каждого человека и дальше искать такие пути решения, где не будет, как украсть. И для этого есть работающие механизмы – когда создана прямая, адресная помощь и ты можешь увидеть через банковскую систему, как человек эту помощь получает. Но сделать это без того, чтобы отстранить олигархов от власти, невозможно. Именно поэтому я хочу дать украинцам возможность получить наконец справедливость в государстве. Потому что у меня в политике друзей нет. Садиться будут все, кто попытается украсть у людей", - сказала О.Богомолец в эфире телеканала "Newsone" в воскресенье.

Теги: #богомолец #украинцы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Богомолец о скандале в Институте сердца: Месть и вмешательства в выборы руководителей медицинских учреждений - недопустимы

Андрей Окара: Из кандидатов в президенты только Зеленского, Вакарчука и Богомолец многие считают моральными авторитетами

Богомолец: Имена украинских политзаключенных не должны сходить с заголовков передовых изданий

Анатолий Гриценко озвучил необходимые шаги, которые могут остановить трудовую миграцию

Богомолец представила Стратегию сохранения человеческого потенциала в Украине

Почти две трети украинцев уверены, что Порошенко хотел ввести военное положение с целью переноса выборов

Ольга Богомолец обратилась к Авакову из-за вандализма на могилах воинов АТО

Наливайченко: Коррумпированная власть пренебрегает правами человека

В БПП разочарованы намерением нардепа Богомолец идти в президенты

В БПП разочарованы намерением нардепа Богомолец идти в президенты

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриценко обнародовал список с кадровыми назначениями в Центральном избирательном штабе

Садовый: Во Львов прислали 60 специалистов Госаудитслужбы проверять финансовую деятельность

Ляшко обвиняет в захвате Института сердца и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун

Полиция проводит следственные действия в Полтавском горсовете: Шамоту вызвали на допрос

Рабинович: Медведчук успешно справляется со своей работой, он единственный, кого хотят слушать обе стороны

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Винницкой области – "Рейтинг"

Гриценко рассказал, чем будут заниматься Томенко и Катеринчук в команде "Гражданская позиция"

Ляшко: Земля должна принадлежать украинцам, а не латифундистам

Бойко: Только объединив все оппозиционные силы можно победить нынешний режим

Рейтинг: В Тернопольской области в президентском рейтинге лидирует Тимошенко

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА