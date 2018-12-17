Садовый: Во Львов прислали 60 специалистов Госаудитслужбы проверять финансовую деятельность

Во Львов прибыло 60 специалистов Госаудитслужбы, для проверки финансовой деятельности местной власти за последние четыре года, сообщил мэр Львова, лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый.

"У нас очередной привет от Петра Алексеевича. Этих прекрасных людей Держаудитслужбы (бывший КРУ) прислали во Львов на несколько месяцев проверять всю нашу финансовую деятельность с 2014 по 2018. Такого еще не было - 60 человек из разных городов", - написал А.Садовий в Фейсбук в понедельник.

Глава города отметил, что ранее подобные проверки проводила и прокуратура и СБУ. После этого, следователями было открыто около десяти уголовных дел.

"И все - после выхода "Самопомочи" из коалиции ... Нет проблем. Всю информацию, документы, теплые рабочие места - все предоставим. У людей работа и я это понимаю. Надеюсь Порошенко с Луценко тоже потом не будут прятаться перед антикоррупционных органами", - добавил А.Садовый.