Ляшко обвиняет в захвате Института сердца и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун

Власть не только отнимает у украинцев возможность полечиться, но и не дает спокойно это сделать в медучреждении, заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, комментируя захват Института сердца, который произошел накануне.

"Если бы среди этих людей были ваши близкие, дети, мамы или внуки - там бы граница силовиков стояла. К сожалению, там лечатся только обычные украинцы, на которых власти плевать, поэтому они допустили этот беспредел", - отметил О.Ляшко во время Согласительного совета в понедельник, сообщают в пресс-службе партии.

Политик утверждает, что захват Института сердца организовала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, "которой безразличны жизни украинцев, потому что ее не остановило то, что в момент захвата в больнице находились более 200 больных, из которых 32 человека - в реанимации".

"Я требую защитить врачей и пациентов Института сердца и принять все возможные меры, чтобы во вторник там состоялись честные выборы гендиректора. Врачи должны спасать больных, а не защищать свое заведение от каких-то отморозков", - подчеркнул лидер "радикалов".