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Выборы

16:57 17.12.2018

Богомолец о скандале в Институте сердца: Месть и вмешательства в выборы руководителей медицинских учреждений - недопустимы

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Богомолец о скандале в Институте сердца: Месть и вмешательства в выборы руководителей медицинских учреждений - недопустимы

Правоохранители должны принять все необходимые меры по защите и обеспечению безопасности сотрудников и пациентов Института сердца во время выборов гендиректора учреждения, которые состоятся во вторник, 18 декабря, заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"Факт физического давления и запугивания персонала, который состоялся на днях в учреждении, шокирует и подпадает под абсолютно аморальную и циничную травлю неудобных личностей. Руководство Инстутута имело смелость еще год назад рассказать о том, что Минздрав несвоевременно поставляет стенты через неспособную систему международных закупок. По правду и за то, что в Институте вслух сказали о неэффективности деятельности Минздрава сейчас расплачивается его коллектив, а главное - пациенты, все те, кто ждет лечения в Институте", - написала она на своей странице в Фейсбук в понедельник.

При этом О.Богомолец добавила, что она надеется на честные и прозрачные выборы руководителя коллектива Института.

"Месть и вмешательства в выборы руководителей медицинских учреждений - недопустимы. Надеюсь, коллективу Института позволят честно и прозрачно выбрать своего руководителя, который будет работать на благо Украины и здоровья людей", - подчеркнула глава комитета ВР по вопросам здравоохранения.

Теги: #ольга_богомолец #богомолец
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