Полиция проводит следственные действия в Полтавском горсовете: Шамоту вызвали на допрос

Временно исполняющего обязанности мэра Полтавы Александра Шамоту вызвали на допрос в полицию в связи с расследованием ряда уголовных производств, сообщил глава полтавской облорганизации СПУ Сергей Чередниченко, передает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«Утром вручили повестки на допрос вр.и.о. городского головы Полтавского городского совета Шамоте Александру и другим фигурантам событий, которые привели к ряду нарушений КК Украины», – сказал он.

При этом С.Чередниченко уточнил, что сегодня 17 декабря следователи СУ Нацполиции допрашивают свидетелей в связи с незаконными действиями со стороны части депутатского корпуса Полтавского горсовета.

Как сообщалось, открыто уголовное производство в отношении должностных лиц, которое внесено в ЕРГР по факту подделки печати, которую могли использовать для внесения недостоверных сведений в реестры и с целью растраты бюджетных средств города.

Ранее, 14 сентября депутаты Полтавского городского совета прекратили полномочия городского головы Александра Мамая. Позже экс-мэр подал в суд, чтобы доказать незаконность своего увольнения. Согласно данным Единого госреестра, А.Мамай был восстановлен в должности.