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16:48 17.12.2018

Рабинович: Медведчук успешно справляется со своей работой, он единственный, кого хотят слушать обе стороны

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Рабинович: Медведчук успешно справляется со своей работой, он единственный, кого хотят слушать обе стороны

Представитель Украины в ТКГ Виктор Медведчук успешно справляется со своей работой, он единственный, кого хотят слушать обе стороны, сказал сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, пишет "112 Украина".

"Могу сказать одно, - для того, чтобы устанавливать мир и решать вопросы освобождения пленных, нужна добрая воля обеих сторон. Мы сами выбираем с кем разговариваем мы, также и выбирают с кем разговаривать они. Для них Медведчук является понятным, никогда не подводившим их каналом… Пока единственный человек, которого хотят слушать две стороны, является именно Виктор Медведчук. Я думаю, он успешно справляется со своей работой, иначе президент уже б нашел кого-то другого", - пояснил В.Рабинович в эфире "112 Украина" в понедельник.

Теги: #медведчук #россия #украина #рабинович
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