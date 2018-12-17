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Выборы

16:32 17.12.2018

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Винницкой области – "Рейтинг"

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Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Винницкой области – "Рейтинг"

В Винницкой области лидером президентского рейтинга является Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 23,8% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 2 декабря 2018 года.

За Петра Порошенко готовы проголосовать 18,5%, за Анатолия Гриценко - 11,4%, Владимира Зеленского - 9,5%, Святослава Вакарчука - 7,2%, Олега Ляшко - 6,9%, Юрия Бойко - 5,8%.

Рейтинг других кандидатов - менее 5%. В то же время, каждый четвертый житель области не определился с выбором кандидата.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 26% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию БПП "Солидарность" готовы отдать свои голоса 17,8%, "Гражданскую позицию" - 11,0%, партию "Слуга народа" - 8,3%, "Радикальную партию" - 7,7%, "Самопомич" - 5,5%, "Оппозиционный блок" - 5,3%.

Рейтинг других партий - меньше 3%. Четверть опрошенных не определились с выбором партии.

Теги: #рейтинг #винницкая_область #выборы #опросы2019
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