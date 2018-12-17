Бойко: Только объединив все оппозиционные силы можно победить нынешний режим

Сопредсадатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко заявил, что против нового объединения сейчас происходит сильное сопротивление со стороны действующего президента и его окружения, а также бизнесменов из "Оппозиционного блока".

"Но наша поддержка растет, и все социологические опросы это подтверждают. Мы идем дальше к объединению всех оппозиционных сил. Только так можно победить нынешнюю власть, которая использует, в том числе, и религиозные вопросы для поднятия своего рейтинга, что является абсолютно недопустимым", — сказал политик журналистам во время рабочей поездки в Черновицкую область в понедельник, сообщает пресс-служба оппозиционной платформы.

"Наши избиратели требовали от нас объединения и создания единого оппозиционного фронта, чтобы победить эту власть, отправить её на свалку истории и защитить интересы людей. Сегодня мы понимаем, что были правы, когда создали "Оппозиционную платформу – За життя", — добавил Ю.Бойко.