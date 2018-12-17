Рейтинг: В Тернопольской области в президентском рейтинге лидирует Тимошенко

Лидером президентского рейтинга в Тернопольской области является Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 21,8% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 2 декабря 2018 года.

За Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 15,7%, Петра Порошенко - 12,6%, Святослава Вакарчука - 10,9%, Владимира Зеленского - 7,7%, Олега Ляшко - 6,8%, Александра Шевченко - 5,5%, Андрея Садового - 4,3%, Руслана Кошулинского - 3,0%.

Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, каждый шестой житель области не определился с выбором кандидата.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 23,7% тех, кто определился и примет участие в выборах. За "Гражданскую позицию" готовы отдать свои голоса 15,7%, БПП "Солидарность" - 11,9%, ВО "Свобода" - 10,5%, партию "Слуга народа" - 9,3%, "УКРОП"- 6,2%, "Самопомич" - 6,1%, "Радикальную партию" - 5,4%.

Рейтинг других партий - менее 4%. В то же время, почти каждый пятый житель области не определился с выбором партии.