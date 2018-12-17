Тимошенко: Мораторий на продажу земли - это защита украинских интересов

На последней в этом году пленарной неделе Верховная Рада должна принять решение о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Я прошу, чтобы законопроект "Батькивщины" №5476, который зарегистрирован еще в 2016 году и прошел комитет, был внесен в повестку дня", - сказала Ю.Тимошенко во время Согласительного совета в понедельник, сообщается на сайте партии.

Она отметила, что ее команда готова поддержать и альтернативный проект закона, который не позволит дельцам скупить за бесценок паи украинцев.

"Главное, чтобы было проголосовано продление моратория. На как можно более длительный период", - подытожила политик.