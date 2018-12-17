Тимошенко, Порошенко и Гриценко являются лидерами президентского рейтинга в Хмельницкой области – опрос

Глава партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, действующий президент Украины Петр Порошенко и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко лидируют в президентском рейтинге в Хмельницкой области, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 5 декабря 2018 года.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Хмельницкой области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

Так, согласно опросу, Ю.Тимошенко готовы поддержать 23,1% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, П.Порошенко и А.Гриценко по 14%.

За шоумена Владимира Зеленского - 8,0%, Олега Ляшко - 6,6%, Александра Шевченко - 5,2%, Святослава Вакарчука - 4,9%, Юрия Бойко - 3,7%, Руслана Кошулинского - 3,4%.

Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, почти каждый четвертый житель области не определился с выбором кандидата.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 22,4% тех, кто определился и примет участие в выборах. За БПП "Солидарность" готовы отдать свои голоса 11,3%, "Гражданскую позицию" - 11,0%, "Свободу" - 9,3%, "Радикальную партию" - 6,8%, "УКРОП" и "Слугу народа" - 6,1%, "Аграрную партию" - 4,2%, "Возрождение" - 4,0%, "Самопомич" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 2,7%.

Рейтинг других партий - менее 2%. В то же время, почти каждый пятый житель области не определился с выбором партии.