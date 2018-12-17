И.Кива: Пора перестать подыгрывать Меркель, Макрону, США и выстроить стратегию развития государства

Украине необходима четко выстроенная стратегия развития и укрепления государства, а не "политика угождения" иностранным партнерам, считает глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"Необходима стратегия развития украинского государства, а не то, что «исповедуется» на протяжении последних 5 лет. Страна обнищала, оборонный комплекс – так и не укрепился. За годы войны никто не предоставил украинцам стратегию развития и укрепления. Мы постоянно принимали чьи-то условия, пытались кому-то понравиться", - заявил он в эфире телеканала "Наш".

По его словам, причиной хаоса в Украине является внешняя политика нынешней власти, которая проводится лишь в интересах иностранных партнеров.

"Власть на крючке у американских и западных партнеров, потому нам навязываются удобные для них правила игры. Он (президент - ред.) пытается угодить всем, чтобы удержать в руках власть. Пытается подыгрывать Меркель, Макрону, США и той же России… Потому, что им нужно расплачиваться за свое воровство внутри страны", - пояснил И.Кива.

При этом политик подчеркнул, что стране нужен ответственный лидер, который сможет навести порядок, восстановить справедливость и возродить страну.

"Стране нужен лидер нации. Тот, кто возьмет на себя ответственность за нашу многострадальную, сознательную, патриотическую страну и выведет ее из этого хаоса. Кто будет отстаивать интересы простых украинцев, а не своих оффшорных счетов. Лидер, который буде жить ради будущего этой страны",- подытожил он.