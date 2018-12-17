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12:46 17.12.2018

Тимошенко обвиняет Порошенко в намерениях присвоить украинскую газотранспортную систему

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Тимошенко обвиняет Порошенко в намерениях присвоить украинскую газотранспортную систему

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает Верховную Раду встать на защиту украинской газотранспортной системы (ГТС) и отменить повышение цен на газ для населения.

По ее словам, сегодня происходят эпохальные авантюры. Прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, Петр Порошенко совместно с его аффилированными компаниями планирует присвоить украинскую ГТС, заявила она во время Согласительного совета в понедельник, сообщается на сайте партии.

"Отдается не просто половина ГТС за бесценок, а отдается в управление неизвестно кому. И Украина лишается 3 млрд долл. ежегодного дохода", - возмутилась Ю.Тимошенко.

Так, лидер "Батькивщины" призвала Председателя ВРУ и лидеров фракций поддержать законопроект №8107, который запрещает любые манипуляции с ГТС. Она предупредила, что в случае, если власть таки решится на теневую приватизацию ГТС Украины, новый президент вернет ее в собственность государства.

"Хочу предупредить всех мошенников, в частности президента, новый президент вернет Украине ГТС и не вернет тех денег, которые за нее будут заплачены. И это будет определено Законом Украины о национализации украденного украинского стратегического ресурса", - подчеркнула политик.

Кроме того, Ю.Тимошенко напомнила о проекте закона №9265, предусматривающий отмену решения правительства о повышении цен на газ в ручном режиме.

Теги: #тимошенко #батькивщина #юлия_тимошенко
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