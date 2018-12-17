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12:22 17.12.2018

Тимошенко о создании единой поместной православной церкви: Мы должны не допустить агрессии на этом историческом событии

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Тимошенко о создании единой поместной православной церкви: Мы должны не допустить агрессии на этом историческом событии

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила украинцев с созданием Украинской православной автокефальной церкви и заявила, что сейчас важно не допустить агрессии по этому поводу.

"Я хочу поздравить Украину с созданием единой поместной православной церкви, а также с избранием ее митрополита. Теперь ответственность всей нации в том, чтобы процесс становления проходил духовно, мирно, без всякой агрессии, с сохранением того межконфессионального мира, который всегда был в Украине. Чтобы мы не допустили создания какой-то волны агрессии на этом светлом историческом событии", - сказала Ю.Тимошенко во время Согласительного совета в понедельник.

При этом лидер "Батькивщины" отметила большую роль патриарха Филарета в процессе объединения церквей.

"Но хочу сейчас отметить большую роль патриарха Филарета, который был в этом величественном процессе. Патриарх Филарет - человек, который своей силой духа, силой веры создал Украинскую православную церковь, сохранил ее, умножил ее мощь. И сегодня, как в историю Украины входит единение украинских православных церквей, так же в историю вошла большая персона - патриарх Филарет. И нам всем надо его за это искренне поблагодарить", - подчеркнула она.

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко
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