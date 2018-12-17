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12:16 17.12.2018

Бойко: В Украине создали филиал Константинопольской церкви

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Бойко: В Украине создали филиал Константинопольской церкви

В Украине под давлением действующего президента создали филиал Константинопольской церкви, считает сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"Если бы сами церковники, объединившись, решили сделать единую церковь, то это можно было бы приветствовать. А если у нас под давлением действующего президента создан филиал Константинопольской церкви в стране, то это не объединение, а наоборот, дальнейшее разъединение людей, последующее внесение религиозной смуты в общество", - сказал политик в эфире "112 Украина" в понедельник.

"Я считаю, что власть, если они хотели загнать людей, сказав, что вот это – "хорошая церковь", а это – "плохая", то они достигли таким образом обратного эффекта. Наоборот, церковнослужители стали еще крепче в своей истинной вере и они стали против того насилия, которое творится против них", - добавил Ю.Бойко.

Теги: #упц #бойко #украина #религия
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