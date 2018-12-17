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11:35 17.12.2018

Тарута: Украине нужно поднимать планку стандартов энергоэффективности экономики

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Тарута: Украине нужно поднимать планку стандартов энергоэффективности экономики

Мир уже ушел далеко вперед в вопросах энергоэффективности и Украине, чтобы догнать его, надо двигаться опережающими темпами развития, утверждает народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

"Мир уже ушел далеко вперед в вопросах энергоэффективности.И нам, чтобы догнать его, надо двигаться опережающими темпами развития. Надо изучать и использовать лучшие мировые практики в энергосбережении, надо выжимать максимальный КПД из каждого киловатта энергии, кубометра газа или тонны угля", - написал нардеп в Фейсбук в понедельник.

С.Тарута отметил, что Южная Корея, десятая экономика мира с ее ВВП в 1,7 триллиона долларов, потребляет примерно 50 млрд кубов газа в год. Украина же потребляет газа более 30 миллиардов кубов,но ВВП – в 17 раз меньше, чем в Корее.

"Надо повышать вклад восстанавливаемых источников энергии в энергобалансе Украины. Надо учиться не терять тепло и энергию в домах, в сетях и коммуникациях. Надо добиваться энергетической автономности домов и целых городов, как это делают скандинавы, как это делают те же корейцы. Надо наконец-то добиться справедливости в установлении тарифов на газ, исходя из реальной себестоимости в 70 долларов за тысячу кубов газа украинской добычи", - подытожил политик.

Теги: #украина #тарута #экономика
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