Поздравление Романа Безсмертного ко Дню Святого Николая

Политик, экс-вице-премьер Украины Роман Безсмертный обнародовал видео-поздравление ко Дню Святого Николая.

"Я родился в семье, где знали лишь несколько праздников. Пасха, Троица и Рождество. От бабы и деда знал о Святом Николае. А вот кто такой Дед Мороз - нет. Потому что в детский сад не ходил. Уже когда школьником стал, на новогоднем утреннике увидел. Потом у родителей спрашивал - кто такая Снегурочка и куда делся Николай.

Никаких подарков мне Дед Мороз никогда не приносил, а подарки от Николая получал на Рождество. Это светлые детские воспоминания: мы вместе с родителями носили ужин бабушкам и дедушкам, а они нам дарили подарки.

Моим дочерям только в этом году стало ясно, что в костюме Святого Николая к ним приходил отец. Мы так организовывали все, что я шел якобы держать лошадей Николая, а он в это время заходил в дом. После поздравлений и подарков Николай шел, а я возвращался. Два года назад Настя впервые сказала, что глаза Николая похожи на глаза отца. Но сказка и рождественская магия никуда не исчезнет. Потому что магию творим мы сами.

Накануне зимних праздников хочу напомнить, что лучший подарок для детей - наше внимание. То время, которое мы проводим с нашими детьми, останется в их памяти на всю жизнь. Как осталось в моей. Подари свое время ребенку. Пусть магия зимних праздников как можно дольше останется в их и ваших сердцах. С Днем Святого Николая!", - написал политик на своей странице в Фейсбук в понедельник, 17 декабря.