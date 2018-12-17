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Выборы

11:12 17.12.2018

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге во Львовской области – соцопрос

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Тимошенко лидирует в президентском рейтинге во Львовской области – соцопрос

Лидером президентского рейтинга во Львовской области среди тех, кто определился и будет участвовать в выборах, является Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 16,7%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 7 декабря 2018 года.

На второй позиции Петр Порошенко. За него в области готовы проголосовать  - 15,5%, за Анатолия Гриценко - 14,8%, Андрея Садового проголосовали бы 10,4%, Святослава Вакарчука - 9,9%, Владимира Зеленского - 6,8%, Александра Шевченко - 6,1%, Олега Ляшко - 4,1%.

Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, почти каждый шестой житель области не определился с выбором кандидата.

В рейтинге партий среди тех, кто определился и примет участие в выборах, лидируют "Батькивщина", которую поддерживают 18%, "Гражданская позиция" - 16,6% и "Самопомич" - 15%. За БПП "Солидарность" готовы отдать свои голоса 13,4%, "Слугу народа" - 7,3%, "УКРОП" и "Свободу" - по 6,6%.

 Рейтинг других партий - менее 4%. В то же время, почти каждый шестой житель области не определился с выбором партии.

Теги: #львовская_область #рейтинг #выборы #опросы2019
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