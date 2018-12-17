"Правда, безответственность и фальшь": Гриценко прокомментировал пресс-конференцию Порошенко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко прокомментировал основные положения выступления Президента Петра Порошенко во время его пресс-конференции по итогам года.

"Пресс-конференция Президента. Правда, безответственность и фальшь ... Томос и Собор - правда, и отдаю должное - Президент приложил немало усилий, чтобы это произошло ... Военное положение, его введение и завершение. Здесь правды нет, сплошная фальшь. И это подрывает доверие, наших людей и партнеров", - написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье.

По словам лидера "Гражданской позиции", нынешнее накопления войск и техники, "если верить картам и данным Генштаба", завершилось 1 октября. Однако, военного положения не вводили два месяца, отметил А.Гриценко.

"Причиной введения вновь названо накопление Россией техники и войск неподалеку государственной границы и якобы реальную угрозу широкомасштабной войны. Но более масштабным накопление было в 2014, 2015 годах ... Нынешнее накопление войск и техники, если верить картам и данным Генштаба, завершилось 1 октября. Но военного положения не вводили два месяца, почему? Безответственность и фальшь", - отметил политик.

При этом А.Гриценко подчеркнул, что в течение 10 дней военного положения Россия вряд ли отведет от госграницы Украины войска и технику. В то же время, Президент обещает режим военного положения не продолжать.

"Что это, на фоне постоянных запугиваний широкомасштабной войной - снова безответственность? Или Президенту стыдно признать, что ни на момент введения военного положения, ни через 10 дней - такая угроза не была и не является достоверной, реальной? Фальшь, ложь на лжи. И это подрывает доверие, наших людей и партнеров", - подчеркнул он.