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21:18 15.12.2018

Партия "Социалисты" выдвинула кандидатом в президенты экс-министра иностранных дел Украины

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Партия "Социалисты" выдвинула кандидатом в президенты экс-министра иностранных дел Украины

Политическая партия "Социалисты" на съезде 15 декабря выбрала своего кандидата в президенты - им стал председатель партии Леонид Кожара.

Потенциальный кандидат Леонид Кожара заявил, что его партия "большая, мощная и сплоченная".

"Партия "Социалисты" - большая, мощная и сплоченная, а главное - идейная политическая сила. У нас есть все для того, чтобы идти на выборы и достигать на них успехов. У нас мощная патриотическая, украинская и проевропейская идеология, основанная на принципах гуманизма, солидарности и социальной справедливости. Мы имеем партнеров и союзников, разделяющих наши ценности и убеждения. Мы имеем также поддержку граждан, которые видят в нашей партии проводника их интересов", - заявил Леонид Кожара.

Леонид Кожара с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 возглавлял министерство иностранных дел Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины. В 2013 з

Теги: #кандидат #съезд #кожара
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