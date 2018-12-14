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17:45 14.12.2018

Бойко обратился к украинцам в ​​связи с давлением на Украинскую православную церковь

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Бойко обратился к украинцам в ​​связи с давлением на Украинскую православную церковь

Действующий режим больше не скрывает свое истинное лицо. В этой власти не осталось ничего святого, и в предвыборной агонии они напали на каноническую Православную церковь, заявил сопредседатель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Обещанная президентом неприкосновенность имущества церкви оказалась ложью. Полным ходом идет наступление на Почаевскую и Киево-Печерскую лавру. Это подготовка силового захвата монастырей и храмов, это настоящий социальный терроризм. Мы делаем все возможное, чтобы защитить украинское православие", - подчеркнул Ю.Бойко, сообщает пресс-служба оппозиционной платформы.

"Военное положение - это повод, чтобы уничтожить тех, кто говорит на другом языке и ходит в неугодную власти церковь. Им мало войны на Востоке, они хотят войну везде", - добавил порлитик.

Теги: #упц #бойко
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