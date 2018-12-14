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17:25 14.12.2018

У Бойко объяснили, почему будут бойкотировать съезд "Оппоблока"

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У Бойко объяснили, почему будут бойкотировать съезд "Оппоблока"

На съезде "Оппозиционного блока", который запланирован на 15 декабря, не будут присутствовать партийцы, которые ориентируются на так называемую группу Юрия Бойко и Сергея Левочкина, поскольку он созывается без соответствующего решения политсовета, заявил член политсовета Александр Пузанов.

"Если каждый начнет заниматься такими вещами, любая организация сможет поменять своего руководителя с подачи любого члена. Дело же не в дате съезда, а в определении нормы представительства региональных организаций. Вот мне как руководителю киевской организации направлено письмо, где определено, что моя норма представительства - два делегата. Условно говоря, донецкая организация направит на съезд 20 делегатов, а херсонская - 50. Эти нормы должен определять политсовет, чтобы каждый регион был представлен адекватно с учетом всех обстоятельств", - сказал А.Пузанов в интервью "Главкому".

По его словам, он, как член политсовета, не может проверить, достаточно ли справедливо будут представлены регионы на этом съезде и какую численность определил сопредседатель исполкома "Опоблока" Александр Касенюк, который рассылал письма в региональные организации партии о созыве съезда.

"Учитывая, что он осуществляет незаконные действия, можно предполагать, что он так же незаконно определил соотношение сил на этом съезде", - подчеркнул политик.

Теги: #пузанов #оппозиционный_блок
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