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16:53 14.12.2018

Украина должна ввести санкции против тех, кто организовал захват моряков в Азовском море - Гриценко

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Украина должна ввести санкции против тех, кто организовал захват моряков в Азовском море - Гриценко

Украина должна ввести санкции против тех, кто организовал захват моряков в Азовском море. Только тогда можно надеяться на полноценную поддержку других стран, заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Когда я общаюсь с зарубежными дипломатами, они говорят, что вы тоже что-то сделайте, потому что это напали на ваших моряков и судят их в фейковых судах. Так же было с торговыми санкциями. Партнеры говорят: "Хорошо, мы их введем, а чего вы не в этом не делаете. Почему ваши президент, депутаты имеют бизнес и зарабатывают на территории России?", - отметил А.Гриценко в эфире полтавского канала "ІРТ", сообщает пресс-служба политика.

Он подчеркнул, что на мощную реакцию зарубежного сообщества на события в Украине можно рассчитывать тогда, когда власть начнет делать важные шаги.

"Литва ввела санкции против тех, кто организовал захват наших моряков. ЕС ввел санкции против тех, кто недавно провел фейковые выборы в "ЛДНР". Украина санкции не вводила. Как такое возможно, что другие наказывают, ограничивают, замораживают активы, не будут выдавать визы тем, кто захватил наших моряков, а Украина этого не делает?"

Политик добавил, что власть в Украине должна быть последовательной и сверху должны задать стандарт честности и морали: "Тогда партнеры услышат нас больше".

Теги: #санкции #азовский_кризис #гриценко
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