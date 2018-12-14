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16:43 14.12.2018

Медведчук: Украина полностью зависит от кредиторов и политической воли Вашингтона

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Медведчук: Украина полностью зависит от кредиторов и политической воли Вашингтона

Представитель "Оппозиционной платформы – За життя" Виктор Медведчук заявил, что зона свободной торговли с ЕС, действующая в Украине почти три года, оказалась игрой в одни ворота.

"По данным ГФСУ, за 11 месяцев 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами превысило 8,5 млрд долларов – импорт растет быстрее экспорта. Украина пожинает плоды геополитической аферы с громким названием "зона свободной торговли с Евросоюзом". ЗСТ с ЕС, действующая в Украине почти три года, оказалась игрой в одни ворота. Весьма показательно, что сегодня ввозится в страну: машины, оборудование и транспорт (около 30% от общего импорта)", – написал политик в Фейсбук.

Он подчеркнул, что об отечественном машиностроении остались лишь воспоминания.

"Украина – в доевромайданном прошлом индустриально развитая страна, владеющая и технологиями, и производственными мощностями, – превратилась в сырьевой придаток Запада. И теперь полностью зависит от кредиторов и политической воли Вашингтона", – заявил В.Медведчук.

По его словам, за все годы еврореформ к европейскому уровню жизни украинцы так и не приблизились.

Теги: #сша #медведчук #украина
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