Гриценко: Объединение перед выборами - сигнал для бизнеса

Объединение представителей демократической оппозиции перед началом избирательной кампании - мощный сигнал для среднего бизнеса, заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Сигналы на усиление, на объединение, которые дают уверенность в победе, позволят, когда начнется избирательная кампания, ожидать поддержки бизнеса", - сказал А.Гриценко в эфире "Politeka" в четверг, сообщает пресс-служба политика.

Он добавил, что речь идет о бизнесе, который не хочет быть монополистом, не мечтает об олигархате, а понимает, что надо платить честную зарплату своим работникам и жить по закону.

"Чтобы власть не тормошила, не отбирала. Мы как раз с этим идем во власть. Я думаю, что бизнес поддержит. У них нет шанса, как и у нас с вами. Если оставить в стране все, как есть, то через несколько лет миллионы людей уедут и больше не будет шансов поднять страну", - подчеркнул политик.

Он также напомнил, что недавно подписал совместный план действий с Украинским Советом Бизнеса, которая охватывает более 60 отраслевых ассоциаций по стране.

"Это значит, что у нас есть экономическая платформа, с которой можно двигаться", - добавил А.Гриценко.