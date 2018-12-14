Наливайченко заявил о новой санкционной инициативе касательно России

В Лондоне лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко говорит с партнерами о серьезной и предметной поддержке Украины, сообщает пресс-служба политика.

"Наше государство может рассчитывать на существенную помощь Великобритании в оборонной и политической сферах. Украина в 2018-2019 гг. получит также почти 40 млн. фунтов стерлингов британской помощи", - отметил политик.

По его словам, Великобритания также вводить новые эффективные секторальные санкции как серьезный финансовый рычаг противодействия российской агрессии.

"Убеждаю британских политиков сохранить последовательную поддержку Украины, в частности путем санкционного давления на российского агрессора. Важно выйти вместе с США и Британией на запрет работать с российскими ценными бумагами, поскольку именно на них РФ привлекает все больше долгов для финансирования агрессии против нас с вами. Здесь есть полное понимание. Поддержка будет!" - подытожил В.Наливайченко.