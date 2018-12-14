Андрей Окара: Из кандидатов в президенты только Зеленского, Вакарчука и Богомолец многие считают моральными авторитетами

Политолог Андрей Окара назвал кандидатов, которые попадают в амплуа "вмененных ожиданий украинцев", ими являются Владимир Зеленский, Святослав Вакарчук и Ольга Богомолец.

"Из тех, кто собирается идти в президенты, пока есть три персоны, которые попадают в это амплуа (вмененных ожиданий и мечтаний, - ред.). А именно: Зеленский, Вакарчук и Ольга Богомолец. Эти люди сделали карьеру в неполитических сферах, и многие считают их моральными авторитетами", - сообщил А.Окара изданию UAportal, комментируя последние рейтинги президентской гонки.

Напомним, на прошлой неделе народный депутат, бывший "медик Майдана" О.Богомолец заявила, что будет баллотироваться на пост Президента Украины. Она уже участвовала во внеочередных президентских выборах в 2014 году. По результатам голосования тогда заняла 8 позицию из 20 претендентов, получила 345 384 голосов украинцев.