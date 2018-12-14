Тарута готовит законопроект о деофшоризации экономики Украины

В политической партии "Основа" подготовили проект закона касательно старта процесса деофшоризации экономики Украины, пишет "Обозреватель".

"Мы подготовили проект закона, который предусматривает деофшоризацию, пути предотвращения вывода бизнесом капиталов в офшорные компании. А сегодня это происходит массово, деньги выводит в офшоры даже наш президент – мы видели сообщения о Панамском досье. И, по-видимому, он продолжает это делать, поскольку четкого ответа по этой теме от него мы не услышали", - сказал лидер партии "Основа" Сергей Тарута в ефире ObozTV.

Политик также рассказал о путях достижения деофшоризации и детенизации экономики и бизнеса в Украине.

"Для того, чтобы предотвратить отток капитала в офшорные зоны, нужно уменьшить налоговое бремя бизнеса. Нужно создать условия, при которых выводить деньги будет просто невыгодно. Кроме того, мы в партии "Основа" предлагаем уменьшить налог на труд с нынешних 41,5% до 25%. Более того, предлагаем либерализировать процесс возврата выведенных из Украины денег, как это было в Италии, Израиле. Нужно сделать так, чтобы капиталы, выведенные из Украины, вернулись в страну. Но конечно, это не касается выведенных криминальных и коррупционных средств, это отдельная история", - пояснил лидер "Основы".