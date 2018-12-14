Гриценко об обвинении его в хищении ВСУ: Если против меня возбудят уголовное дело, я прятаться не буду

Обвинения нардепа от "БПП" Ивана Винника против экс-министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в хищении армии - это только разговоры, необходимые действующему Президенту Петру Порошенко, заявил сам А.Гриценко в эфире Politeka Online в четверг.

"А почему я тогда здесь, в студии, а не в тюрьме? В них есть все: кум-прокурор, НАБУ, ГБР, САП и т.д. Я письменно обратился в Генпрокуратуру и получил письменный ответ, где написано, что обвинения против меня не было и нет, и не будет. Уголовного производства не было и нет, и не будет - добавляю. Нет ни обвиняемого статуса, ни подозреваемого", - сказал политик.

Поэтому, по словам А.Гриценко, "это все - разговоры, необходимые для того, чтобы порадовать действующего Президента, который видит, что его власть заканчивается и придется отвечать".

"Поэтому не тратьте время на Винника. Если же они решат и возбудят против меня дело, я гарантирую, что не буду прятаться", - подчеркнул лидер "Гражданской позиции".