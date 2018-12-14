Суд запретил госрегистрацию каких-либо изменений в учредительные документы "Оппоблока"

Член Политсовета "Оппозиционного блока" народный депутат Сергей Ларин подал иск в Окружной административный суд Киева о признании противоправной бездеятельности Министерства юстиции относительно неосуществления контроля за соблюдением отдельными руководящими лицами "Оппозиционного блока" требований Конституции и законов Украины, а также Устава партии по проведению партийного съезда 15 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба партии.

В своем иске Сергей Ларин требовал обязать Минюст принять меры реагирования в связи с данными нарушениями. Также он направил заявление об обеспечении иска.

Суд удовлетворил ходатайство С.Ларина об обеспечении иска. До момента вступления в законную силу судебного решения в данном деле субъектам государственной регистрации запрещается осуществлять государственную регистрацию каких-либо изменений в учредительные документы, а также внесение каких-либо изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований относительно политической партии "Оппозиционный блок".

Это касается, в том числе, но не исключительно, смены руководителя, уполномоченных лиц, местонахождения юрлица, перерегистрации, ликвидации, реорганизации любым путем, регистрации прекращения деятельности.

Постановление подлежит немедленному выполнению независимо от его обжалования и открытия исполнительного производства. Обжалование постановления не останавливает его выполнения. Постановление действует до окончания рассмотрения дела по сути и вступления решения в деле в законную силу.

Как отметил председатель Киевской городской организации "Оппозиционного блока", член политсовета Александр Пузанов, и законодательство Украины, и Устав партии предусматривают, что съезд партии может собрать только Политсовет.

"Никакой другой орган по Уставу нашей партии не имеет права созывать съезд, определять норму представительства региональных организаций, определять место и время проведения этого съезда", - подчеркнул он.

"Поскольку Политсовет решения о съезде не принимал, мы обратились в Министерство юстиции и правоохранительные органы с соответствующими заявлениями, чтобы прояснить ситуацию и объяснить, почему тот съезд, который запланирован некоторыми должностными лицами партии на 15 декабря, является незаконным", - отметил А.Пузанов.