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13:55 14.12.2018

Садовый: Многими украинскими городами руководит криминалитет

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Садовый: Многими украинскими городами руководит криминалитет

Лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый утверждает, что сейчас в Украине криминалитет достиг такого уровня, которого уже давно не видела страна.

"У нас в большинстве городов Украины реально руководит криминалитет, люди 90-х, которые сегодня сидят в галстуках. Они знают, что если ты сегодня украдешь машину, или залезешь в дом тебя посадят. А если ты у власти и у тебя есть влияние на какие-то голосования и ты можешь распределять миллионы, то никто никого не накажет. Очень часто руководители полиции, СБУ они сегодня на содержании криминалитета", - рассказал А.Садовый в эфире телеканала "ATR" в четверг.

Политик отметил, что часто криминалитет прикрывается войной: "Военное положение должно закончиться через две недели. А какой результат от него? Мы посадили десять коррупционеров? Задержали Медведчука? Начали выдавливать русскую агентуру? Закрыли медиа, которые порочат все украинское? Нет все спокойно. Все это тогда одна большая имитация", - отметил А.Садовый.

Теги: #криминал #украина #садовый
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