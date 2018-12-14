Насиров: Если бы я стал президентом, я бы вызвал Путина на поединок

Восстановленный судом в должности председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС), президент Федерации дзюдо Роман Насиров считает, что, если бы он стал президентом Украины, то смог бы посадить за один стол переговоров США, Великобританию, Россию и Украину.

"С Владимиром Путиным проблему надо решать. Ее нужно заканчивать. Невозможно, чтобы война продолжалась, и то, что этот процесс уже давно затянулся. Не действует ни Минское соглашение, ни Будапештский меморандум. Я бы смог посадить за один стол переговоров США, Великобританию, Путина и Украину. Это возможно сделать", - заявил политик в программе "Бацман" на телеканале "112.Украина" в четверг.

Р.Насиров считает, что тему Будапештского меморандума нужно поднимать на мировом уровне каждый день.

"Есть страны, которые подписывали Будапештский меморандум. Этот вопрос надо поднимать на мировом уровне каждый день. И нужно призывать их к выполнению этого меморандума. Если же он не действует, нам нужно возвращаться и становиться ядерным государством", - сказал председатель ГФС.

При этом, отвечая на вопрос, пригласил ли бы он Владимира Путина на спарринг в дзюдо, президент Федерации дзюдо Украины сказал, что этот вариант также возможен.

"А с точки зрения дзюдо… Мы все таки в разных весовых категориях, но я бы этот вариант предложил. В случае, если я выигрываю, я бы предложил ему (В.Путину – ИФ) сесть за стол переговоров", - подчеркнул Р.Насиров.