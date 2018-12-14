Пройти в Раду на выборах имеют шанс 8 партий - опрос

Шансы на прохождение в Верховную Раду имеют восемь партий, наивысшая поддержка - у "ВО "Батькивщина".

Об этом свидетельствует всеукраинской опрос, проведенный Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко и Центром "Социальный мониторинг" 1-10 декабря 2018 года.

"Батькивщину" готовы поддержать 20,4% опрошенных, которые определились, что будут участвовать в голосовании.

Далее в рейтинге следует партия "Слуга народа" (12,9%). Поддержка "Оппозиционной платформы - За жизнь" составляет 11,6%. В настоящее время это политическое образование не зарегистрировано как партия. При этом партия "Оппозиционный блок", с которой в нынешний созыв парламента вошли лидеры новосозданной "Оппозиционной платформы - за жизнь", имеет поддержку 2,1% респондентов.

Шансы на прохождение в Верховную Раду имеют партии "Гражданская позиция" (11,5%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (11%), "Радикальная партия Олега Ляшко" (7,9%), "Объединение "Самопомич" (5,8%), "Наши" (5,3%).

В то же время партия "Народный фронт", у которой в настоящее время вторая по величине фракция парламента, имеет электоральную поддержку на уровне 0,3%, согласно данному опросу.

В ходе исследования методом личного формализованного интервью опросили 2198 респондентов во всех регионах, за исключением временно оккупированных территорий.

Стандартное отклонение результатов - в пределах 2,1%.