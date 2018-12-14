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12:23 14.12.2018

Бойко: На детские дома семейного типа в бюджет нужно дополнительно заложить 3 млрд гривен

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Бойко: На детские дома семейного типа в бюджет нужно дополнительно заложить 3 млрд гривен

В Украине детские дома семейного типа нуждаются в большей поддержке, нежели то, что они получают сейчас, утверждает сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко, сообщает пресс-служба "Оппоблока".

"В стране насчитывается около тысячи детских домов семейного типа. В бюджет нужно заложить на них дополнительно примерно 3 млрд грн. Для государства это не такие большие деньги. Сейчас на ребенка дается 3 тыс. грн, и этого не хватает. Опять же, нужно снизить коммунальные тарифы, потому что есть проблемы с получением субсидий. Например, в этом детском доме почти половина выплат на детей уходит на оплату газа, поэтому приходится переходить на дрова", - сказал политик во время рабочей поездки в село Скригалевка Фастовского района, где он посетил детский дом семейного типа в четверг.

"В семье, где более 10 детей, нужно приобрести микроавтобус, где меньше - легковой автомобиль. Нужна оплата за спортивные секции. Также после завершения пребывания в детском доме ребенок должен иметь гарантированное рабочее место, ему нужно помочь с жильем. Это тоже обязательства государства. Есть такие случаи, что после детского дома ребенку некуда идти", - отметил оппозиционный политик.

По его словам, за детскими домами семейного типа - будущее: "Нужно шаг за шагом, постепенно отказываться от интернатов. Нужно меньше "кормить" силовиков и оказать помощь детским домам семейного типа. Государство не должно стоять в стороне, оно должно помогать людям, которые ими занимаются", - подчеркнул Ю.Бойко.

Теги: #бюджет #бойко #выборы #детские_дома
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