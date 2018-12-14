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Выборы

11:11 14.12.2018

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Житомирской области - соцопрос

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Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Житомирской области - соцопрос

В Житомирской области лидером президентского рейтинга является Юлия Тимошенко, которую готовы поддержать 22,1% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 2 декабря 2018 года.

За шоумена Владимира Зеленского готовы проголосовать - 14,5%, Петра Порошенко - 12,0%, Олега Ляшко - 11,9%, Анатолия Гриценко - 5,7%, Святослава Вакарчука -5,5%, Юрия Бойко - 3,5%, Евгения Мураева - 3,4%.

Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, почти каждый пятый житель области не определился с выбором кандидата.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 25,1% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 16,3%, БПП "Солидарность" - 12,4%, "Радикальную партию" - 10,6%, "Гражданскую позицию" - 5,3%, "Оппозиционный блок" - 4,3%.

Рейтинг других партий - менее 4%. В то же время, почти четверть жителей области не определились с выбором партии.

Теги: #опросы2019 #рейтинг #житомирская_область
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