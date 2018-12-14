Садовый: Во Львове заработала фабрика Святого Николая

Накануне в львовском Дворце искусств заработала фабрика Святого Николая. В этом году около 500 волонтеров посетят более 2,5 тысяч детей с 1,3 тысячи малообеспеченных или многодетных семей, а также семей участников АТО.

"Мы организовываем такое большое движение, ведь праздник Святого Николая должен прийти к каждому", - сказал лидер "Самопомичи" Андрей Садовый на открытии фабрики.

В частности, сам политик принес книги "Издательства Старого Льва" и попросил у Святого Николая, чтобы именно книги в этом году он подарил всем детям.

"Каждый ребенок должен получить подарок. У меня большая просьба к Николаю, чтобы он дал такую четкую мысль всем родителям, чтобы каждый ребенок в этом году получил книгу... дети должны читать. Ноутбуки, планшеты - это все ок, но ничто не может заменить хорошую книгу. Поэтому упор на книги. Думаю, Николай нас в этом поддержит и сделает для этого все возможное", - цитирует слова политика пресс-служба Львовского городского совета.