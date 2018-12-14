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10:05 14.12.2018

Гриценко: Трамп не будет встречаться с Путиным, пока не освободят наших моряков - правильная позиция

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Гриценко: Трамп не будет встречаться с Путиным, пока не освободят наших моряков - правильная позиция

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко оценил жест президента США Дональда Трампа в поддержку пленных украинских моряков.

"Трамп не будет встречаться с Путиным, пока не освободят наших моряков и не вернут захваченные суда. Правильная позиция. Поддерживаю", - написал А.Гриценко в Фейсбук.

Политик отметил, что лидеры цивилизованных государств должны действовать в таких ситуациях солидарно.

"Пиратство и варварство, силовые ограничения мирного судоходства в III тысячелетии недопустимы. Должны осуждаться и наказываться, в частности блокировкой доступа судов агрессора в порты других государств", - добавил А.Гриценко.

Теги: #трамп #азовский_кризис #путин #гриценко
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