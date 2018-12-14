Бойко: Если мы хотим вернуть наших моряков и завершить войну, нужно переходить к прямым переговорам с РФ, а не пиариться

Освободить украинских моряков, которые попали в российский плен в результате инцидента в Азовском море можно только путем прямых переговоров между Украиной и РФ, считает сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко, сообщает пресс-служба оппозиционной платформы.

"Надо бороться за освобождение украинских моряков. Этого можно достичь путем прямых переговоров между Украиной и Россией при посредничестве кого-то из руководителей ведущих стран ЕС, например, канцлера Германии Ангелы Меркель, которая уже проявила инициативу и заявила, что готова быть посредником в этом процессе. Это даст эффект. А всяческие резолюции, заявления не способствуют достижению результата, они не заставят Россию отпустить наших моряков", - сказал политик в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.

"Можно сделать обмен. Но нужно, чтобы этим вопросом занимались, а не пиарились, как это было с Надеждой Савченко и Олегом Сенцовым. Должен быть результат, потому что пока звучат заявления и требования, люди находятся в плену", - подчеркнул оппозиционер.

По его словам, то же самое касается и в целом конфликта на Востоке Украины – необходимы прямые переговоры, а язык ультиматумов, в том числе и санкции, не действует.

"70% населения нашей страны хочет завершения войны на востоке. Этот вопрос люди ставят на первое место. Когда только вводились санкции против России, то тогдашний президент США Барак Обама, отвечая на вопрос, верит ли он в то, что это заставит РФ пойти на уступки, откровенно сказал "Нет". Мы должны четко понимать, что освободить пленных, прекратить военный конфликт на востоке, перейти к политическому пути урегулирования, вернуть территории и людей, обеспечить деэскалацию ситуации в Азовском море можно только за счет переговоров. Военного пути нет, а санкции могут ухудшить экономическое положение России, но это не приведет к тому, что она пойдет на политические уступки. И это уже доказано временем", - отметил парламентарий.