Вилкул: Надо поддерживать украинскую угольную промышленность, а не петь гимн на причале, когда приходят баржи с углем из других стран

Народный депутат, зампредседателя "Оппозиционного блока" Александр Вилкул днями встретился с шахтерами на шахте "Павлоградская" в Днепропетровской области.

"Для меня патриотизм – это обеспечивать работой граждан своей страны, поддерживать нашу промышленность, поддерживать украинскую угольную отрасль, покупать украинский уголь. А не так как половина нашего правительства – собирается, кладет руку на сердце и в порту поет гимн, когда приходят баржи с углем из Америки или из Южной Африки. Власть должна заниматься в первую очередь поддержкой человека труда, создавать здесь достойные рабочие места и давать достойную заработную плату. Мы подали необходимые законопроекты и реализуем их после победы", - подчеркнул оппозиционер, сообщает пресс-служба "Оппоблока" в четверг.

Отмечается, что ранее А.Вилкул выступил с парламентской трибуны с требованием принять законопроект №8362, который позволил бы погасить задолженность по зарплате шахтёрам государственных шахт. После давления оппозиции, многочисленных митингов шахтёров 13 июля Верховная Рада приняла этот закон, и 17 августа он вступил в силу. Однако правительство до сих пор полностью так и не погасило шахтерам долги по зарплате.

"Общая задолженность перед шахтерами всех государственных шахт страны была 1,1 млрд грн. Но у правительства не нашлось денег выплатить людям то, что они заработали тяжелейшим трудом. При этом 1,2 млрд грн. были выплачены чиновникам «Нефтегаза» в виде премии. Это просто издевательство", - сказал оппозиционный политик.

По информации СМИ, в Украине, после нескольких выплат, задолженность по зарплате шахтерам опять начала расти. Об этом сообщил Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По состоянию на 7 декабря 2018 года задолженность составила 437 млн грн.

А.Вилкул подчеркнул, что единственная возможность не только погасить задолженность, но и обеспечить людей работой с достойной заработной платой - это обеспечение поддержки промышленности, открытие новых производств и привлечение инвестиций.